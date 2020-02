Pentagon: Angrep mot afghanske styrker i Afghanistan

Amerikanske styrker er blitt angrepet i Afghanistan, opplyser Pentagon. Så langt er det ikke bekreftet om det er sårede eller drepte.

New York Times' Afghanistan-korrespondent Mujib Mashal har tidligere lagt ut meldinger om at flere kilder opplyser om et angrep der så mange som fem eller seks amerikanske soldater er drept, i tillegg til seks afghanske. Disse opplysningene er imidlertid ikke bekreftet offisielt.

– En kombinert amerikansk og afghansk styrke i Nangarhar-provinsen kom under direkte beskytning 8. februar. Vi vurderer situasjonen og vil komme med ytterligere oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige, heter det i en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet som gjengis av en Fox News-reporter på Twitter.

(©NTB)