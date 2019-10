Pentagon: USA har sendt ytterligere 3.000 soldater til Saudi-Arabia

USA har sendt 3.000 soldater til Saudi-Arabia i tillegg til de som allerede er der, etter at to viktige oljeanlegg ble angrepet for en måned siden.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon fredag. Nyheten om utplasseringen kommer en knapp måned etter at to viktige saudiarabiske oljeanlegg ble angrepet. Både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for angrepene som førte til at store deler av den saudiarabiske oljeproduksjonen ble slått ut i flere dager. Etter angrepet sendte USA av gårde en gruppe soldater til landet, men nå er det et større antall som skal av sted. (©NTB)