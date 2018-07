Per Sandberg bekrefter kjæresteforhold til norsk-iranske Bahareh Letnes

Nå skal statsminister Erna Solberg (H) avgjøre om Iran-ferien kan koste ham jobben som statsråd.

Kritiske røster mener Per Sandberg (Frp) er et mål for iransk etterretning. Men tidligere spionsjef mener at statsråder ikke er et opplagt mål.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått mye kritikk for at han la ferieturen til Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes, som fikk innvilget asyl i Norge i 2008. Hun er i dag Norsk statsborger.

Tirsdag kveld bekrefter han til TV 2 at han er kjæreste med Letnes, som tidligere har vært kåret til Miss Iran.

- Da er det bare å legge seg flat for en gangs skyld og si, ja, vi er kjærester, sier Sandberg til TV 2. Vi trives veldig godt sammen, vi har masse å diskutere, jeg er oppriktig interessert i alle typer kulturer.

- Det å lære mer om Iran bør jeg inspirere enda flere til å gjøre.

Paret har kjent hverandre i rundt et år, og ble kjærester for tre måneder siden, melder TV 2.

Nå skal statsminister Erna Solberg (H) vurdere om kjæresteforholdet vil koste Sandberg statsrådsposten. En tidligere varslet medarbeidersamtale skal finne sted om kort tid.

Fiskeriminister Per Sandberg har blitt konfrontert med sitt forhold til tidligere miss Iran, Bahareh Letnes.

- Man er aldri trygg som statsråd. Nå blir det opp til statsministeren å vurdere alt dette, men å kaste meg som statsråd fordi jeg har en kjæreste med en annen etnisk opprinnelse tror jeg blir en god debatt.

PST har Sandbergs telefon

Tidligere etterretningsoffiser og bystyrepolitiker for Høyre i Porsgrunn, Mahmoud Farahmand, skriver i sin Nettavisen-blogg at Sandberg har satt seg selv i en særdeles krevende situasjon ved å innlede en nær relasjon til den norsk-iranske kvinnen Bahareh Letnes. Til Nettavisen sier Farahmand at det er blåøyd å tro at Letnes ikke brukes av iranske myndigheter til å påvirke Sandberg.

- Ut ifra et faglig perspektiv som både tidligere etterretningsoffiser og sikkerhetsekspert, synes jeg det er urovekkende at Sandberg ikke har gjort seg noen tanker om dette, sier Farahmand til Nettavisen.

Sandberg reagerer overfor TV 2 på at hans kjæreste er blitt knyttet til iranske myndigheter, og at hun kan være en sikkerhetsrisiko.

- Vi skal slå hardt tilbake på de som prøver å tegne et bilde av ulike usannheter, både når det gjelder rundt min reise og relasjoner som hun angivelig skal ha til det iranske regimet.

Etter at Sandberg kom tilbake til Norge leverte han telefonen sin til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å foreta en sikkerhetsgjennomgang.

Kunne fått råd fra PST

PST har ansvar for å beskytte myndighetspersoner og gi råd til regjeringsmedlemmene, også om reiser til utlandet. Men statsrådene er ikke pålagt å søke råd hos PST før en reise.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

– Vi tilbyr sikkerhetssamtaler med regjeringens medlemmer og kan anbefale tiltak. Det skjer ved behov og varierer ut fra hva slags trusselbilde som foreligger, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen til NTB.

Han vil ikke gå i detalj om innholdet i samtalene og vil ikke kommentere Sandbergs Iran-reise spesielt.

- Blåøyd å tro at hun ikke brukes av Iran

Flere kritiske røster antyder at Sandbergs ferietur til Iran utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko. Dagsavisen skriver på lederplass mandag at «Sandbergs tur også er skjødesløs med tanke på rikets sikkerhet.» Videre skriver avisen at «Sandberg er åpenbart et mål for iransk påvirkning og etterretning. Turen virker i dette perspektivet blåøyd og potensielt svært skadelig.»

Martine Aurdal skriver i Dagbladet at «det iranske regimet ifølge etterretningskilder driver med tapping av besøkendes mobiltelefoner og bærbare datamaskiner for informasjon. I tillegg undersøkes hotellrom og det blir brukt såkalte honningfeller: kvinnelige spioner som innynder seg hos utlendinger for å gjøre dem sårbare for informasjon eller utpressing.»

- Her snakker vi ikke nødvendigvis om utvinning av informasjon. Iransk etterretningstjeneste driver ikke bare med informasjonsinnhenting, men også med påvirkningsoperasjoner. Det vil være blåøyd å tro at Bahareh Letnes ikke brukes av iranske myndigheter til å påvirke Sandberg, enten med eller uten hennes velsignelse, sier Farahmand.

- Det finnes en del måter å gjøre dette på. Det ene er at hun er en iransk agent. Det er lite trolig. Det er så plumpt og vil være et nokså elendig etterretningshåndverk. Men Letnes kan utsettes for press via sin familie i Iran, noe som vil indirekte påvirke både ministeren og hans beslutninger.

- Jeg tar mine forholdsregler

Sandberg skriver følgende i en SMS til Nettavisen: «At Høyremannen Farahmand slenger ut påstander med store mangler og feil vil jeg ikke kommentere.»

Tidligere tirsdag formiddag uttalte Sandberg til Nettavisen at ferieturen til Iran ikke var forbundet med noen sikkerhetsrisiko.

- Sikkerhetsrisikoen kom da dette ble en debatt. Jeg oppholdt meg ikke noe sted der det fantes noe sikkerhetsrisiko, sier han.

- Jeg tar mine forholdsregler. Det som ble en utfordring underveis, var pågangen fra medier og journalister, la han til.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Letnes.

Tidligere etterretningsoffiser og bystyrepolitiker for Høyre i Porsgrunn, Mahmoud Farahmand.

- Et betydelig nettverk

Farahmand hevder i bloggen sin at Letnes har et betydelig nettverk i Iran og hos regimets representanter i Norge. Hun ble blant annet avbildet sammen med Per Sandberg da den iranske ambassaden arrangerte iransk nyttårsfeiring tidligere i år.

Farahmand hevder videre at Letnes blir brukt som en mellomkvinne for norske journalister på Iran-besøk som ønsker å komme i kontakt med den iranske eliten.

- Letnes har gode kontakter i Iran til å være en tannlegesekretær i Norge. Det er underlig å se hvilket nettverk hun har. Det kan være med på å bidra til, kanskje ikke bevisst eller med overlegg, å sette Sandberg i kontakt med individer som har tette bånd til iransk etterretningstjeneste, sier Farahmand.

Letnes tiltrådte som tannlegesekretær på et tannlegesenter i Oslo i mai i år. Hun har også registrert et selskap med sikte på handel mellom Norge og Iran, men selskapet har så langt ikke gjennomført noe eksport eller import.

- Det å reise til Iran og møte tilfeldige mennesker som driver i fiskerinæringen, er ikke så tilfeldig. Man driver ikke forretninger på dette nivået i Iran uten å ha visse bånd til regimet, sier Farahmand.

- Man må forstå hvilket spill som foregår her. Med overlegg eller ikke, er han satt i en svært krevende situasjon som minister. Jeg synes det er trist. Man skal følge hjertet og kjærlighetens vei. Men en minister bør utvise bedre vurderingsevne, sier han.

Farahmand stusser også over at Sandberg og Letnes valgte å legge ferien til den iranske provinsen Mazandaran.

- Dette er en av de største fiskeriprovinsene i Iran. At man reiser dit, er interessant. Det er et flott sted, og mange iranere reiser på ferie dit når de har fri. Men det er litt overraskende at man valgte akkurat Mazandaran.

Eks-spionsjef: - Man går ikke etter statsråder

Ola Kaldager var sjef for den topphemmelige, norske etterretningsgruppen E 14 i et tiår fra midten av 1990-tallet. Han tror ikke at Sandberg er et yndet mål for den iranske etterretningstjenesten.

- Etterretningstjenesten er ingen vakker bransje når man begynner å se på metoder. Statsråder er i utgangspunktet ikke noe man går etter. Det gjør man ikke. De går etter dem som er rundt dem. Fallhøyden blir for stor. Man vet at sånne personer er under nøye observasjon. Det er ikke den typen kilder jeg ville gått på, sier Kaldager til Nettavisen.

Ola Kaldager

- Du går ikke etter dem. Du går etter miljøet rundt dem, som ikke har de samme øynene rette mot seg. De som er rundt ministrene vet gjerne like mye som ministrene. For eksempel sjåfører som hører mye av det som blir sagt eller rådgivere. De kan man bruke lenge, mens en minister forsvinner etter en stund. De er ikke den ideelle kilden. Det er utrolig få ministere som har blitt tatt for noe sånt, sier Kaldager.

- Ferieplaner gikk i vasken

Sandberg skal ifølge Filter Nyheter ikke ha avklart med eget departement at han skulle feriere i Iran.

Han bekrefter overfor TV 2 at han ikke varslet om Iran-reisen. Dette er i strid med de interne retningslinjene for statsråder.

- Har du avklart ferieturen til Iran med statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen, Sandberg?

- De samtalene jeg har med Statsministerens kontor og mitt eget departement, er fortrolige. Både når det gjelder det ene og det andre, sier han til Nettavisen.

Sandberg opplyser at hans opprinnelig ferieplaner til Tyrkia og USA gikk i vasken, og at han dermed endte med å dra på ferie til Iran.

- Jeg hadde helt andre ferieplaner denne sommeren. Da mine ferieplaner gikk i vasken fant jeg ut at jeg ikke kunne trå rundt i Oslo.

Til TV 2 sier Sandberg følgende tirsdag kveld:

- Jeg ga beskjed dagen etter at jeg landet i Iran. Jeg ga beskjed til departementet via min rådgiver. Deretter ble det gitt beskjed til Statsministerens kontor (SMK).

Sandberg innrømmer overfor TV 2 at han burde håndtert saken annerledes.

- Jeg kunne fulgt retningslinjene hundre prosent, og varslet at min planlagte tur til Tyrkia ble kansellert av ulike årsaker, og sagt at jeg reiser til Iran i stedet.

- Det blir laget konspirasjonsteorier

Sandberg reiste til Iran i 2016 sammen med en stor delegasjon for å fremme norsk fiskeeksport til landet etter at sanksjonene ble opphevet som følge av atomavtalen.

Tidligere i år deltok han på en iransk nyttårsfeiring i Oslo i regi av den iranske ambassaden, noe han også fikk kritikk for fra egne rekker. Og denne sommeren valgte han å legge ferien til Iran.

- Hva synes du om kritikken mot din Iran-ferie?

- Det er forventet at det kommer kritikk. Norge og regjeringen har sagt at vi skal øke vårt økonomiske forhandlingsrom med Iran. Dette var ikke mitt engasjement på denne feriereisen i det hele tatt. Jeg badet i det Kaspiske hav, sto på vannski og var på piknik. Ferie var det eneste formålet mitt, sier Sandberg.

- Det blir laget konspirasjonsteorier om at jeg har hatt møter med forretningsforbindelser, næringsliv og myndighetspersoner i Iran. Men dette var en privat reise, understreker statsråden.

Må informere statsministeren

Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder holde Statsministerens kontor orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes.

– Det kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå raskt kontakt med enkelte regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles. Det er derfor viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg, heter det i Håndbok for politisk ledelse, skriver NTB.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland mener Sandberg kan ha brutt reglene, og opposisjonen på Stortinget har varslet at de vil kreve skriftlige svar om reisen. Ifølge Aasland reiser turen både nærings-, handels- og utenrikspolitiske spørsmål.

– De siste dagenes opptreden og forsøk på å bortforklare saken har vært svært lite tilfredsstillende, sier han., og mener det kan være aktuelt å stille spørsmålene til statsministeren i stedet for Sandberg selv.

