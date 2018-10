Perus opposisjonsleder fengsles for korrupsjonsanklager

Perus opposisjonsleder Keiko Fujimori, datter av tidligere president Alberto Fujimori, er varetektsfengslet i 36 måneder, anklaget for hvitvasking.

Fujimoris advokat anket beslutningen om å fengsle klienten opptil tre år uten dom på stedet, da domstolen i Peru onsdag hadde besluttet at Fujimori skal holdes fengslet mens etterforskningen av anklagene mot henne pågår.

Ifølge dommer Richard Concepcion Carhuancho foreligger det tilstrekkelig materiale til å mistenke at Fujimori ledet et kriminelt nettverk som har hvitvasket ulovlige midler, som hun deretter mottok i form av ulovlige overføringer til en verdi av 1 million amerikanske dollar i 2011 fra den brasilianske entreprenørgiganten Odebrecht. Fujimori skal ifølge dommeren ha ledet et maktnettverk som gjorde det mulig for andre å begå kriminelle handlinger.

Den 43 år gamle kvinnen leder opposisjonspartiet Fuerza Popular (FP). Hun ble innledningsvis pågrepet 10. oktober og løslatt en drøy uke senere, før domstolen nå har besluttet å fengsle henne mens etterforskningen pågår. Hun nekter for å ha mottatt penger fra Odebrecht og kaller etterforskningen en heksejakt.

Odebrecht er allerede trukket langt inn i korrupsjonsskandalene i Peru og Brasil. Perus president Martin Vizcarras forgjenger Pedro Pablo Kuczynski ble nødt til å trekke seg i mars etter anklager om at han tok imot bestikkelser fra det brasilianske selskapet. Politiet i Brasil leverte i september en rapport der de anfører at Brasils avtroppende president Michel Temer mottok omkring 2,5 millioner kroner i bestikkelser fra Odebrecht og ber de om at det tas ut tiltale for korrupsjon.

Odebrecht har erkjent å ha betalt 788 millioner dollar i bestikkelser til politikere i regionene i bytter for lukrative kontrakter.

(©NTB)

