Perus president oppløser nasjonalforsamlingen

Perus president Martín Vizcarra oppløste mandag den lovgivende forsamlingen i landet, der opposisjonen har flertall.

Vizcarra har lenge anklaget nasjonalforsamlingen for å trenere hans forsøk på å få bukt med utbredt korrupsjon i Peru.

Vizcarra, som ble valgt til president i 2018, ønsker å korte ned de folkevalgtes perioder fra fem år. Han vil ha neste valg i 2020, og det faller ikke i god jord hos opposisjonen.

I en TV-sendt tale sier Vizcarra mandag kveld at han besluttet å oppløse den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen og skrive ut nyvalg etter at de folkevalgte gjennomførte en kontroversiell avstemning der nesten alle medlemmene av landets grunnlovsdomstol ble byttet ut.

Historisk eller diktatorisk

– Vi skaper historie som vil bli husket av kommende generasjoner, sa Vizcarra.

Lederne i opposisjonen kaller Vizcarras nedstengning av nasjonalforsamlingen for diktatorisk og truer nå med riksrett. Å stemme for riksrett mot ham vil imidlertid nå kun ha symbolsk verdi, ettersom forsamlingen i realiteten er oppløst og setene deres i parlamentet i praksis anses som forlatt – tomme – inntil nyvalget er gjennomført.

Mener han har lov

I henhold til Perus grunnlov kan presidenten oppløse den folkevalgte forsamlingen for å utlyse nyvalg hvis de folkevalgte ved to avstemninger i parlamentet ikke har hatt tillit til regjeringen. Dagens folkevalgte hadde allerede stemt én gang at de ikke hadde tillit til Vizcarras regjering.

Vizcarra sa mandag at han ville ta kveldens kontroversielle avstemning som et nytt tegn på mangel på tillit til regjeringen, om den endte med at grunnlovsdomstolens medlemmer ble byttet ut. Da det skjedde, mente han at han hadde mandat til å oppløse nasjonalforsamlingen. Opposisjonen er uenig.

Den overraskende avgjørelsen er ventet å bli vel mottatt i befolkningen, der det mange som ønsker å velge nye medlemmer til den lovgivende forsamlingen i landet. Samtidige kan det føre til ny uro i Peru.

