Pessimistisk tale ventet fra FN-sjefen

FNs generalsekretær António Guterres er ventet å tegne et dystert bilde av verdens tilstand når han skal tale til verdens ledere i FNs hovedforsamling.

Tirsdagens tale vil etter alt å dømme handle om nedbrytingen av tillit i internasjonale relasjoner, samt behovet for å stå imot enkeltlands ønske om alenegang.

FN er som organisasjon tuftet på at internasjonalt samarbeid er verdifullt, og Guterres er også ventet å ta til orde for at det internasjonale samarbeidet må gjenopplives.

FN-talsmannen Farhan Haq opplyser at generalsekretæren også vil snakke om klimaendringene, og at han vil ta til orde for at ny teknologi må tjene alle. Han vil også si at alle må beskyttes mot «ondskapsfulle handlinger i cyberspace og bevæpning av kunstig intelligens».

I alt 133 av verdens ledere er ventet å delta på høynivådelen i FNs hovedforsamling. I fjor deltok 114.

Under tirsdagens åpningsmøte skal blant annet USAs president Donald Trump, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Frankrikes president Emmanuel Macron og Irans president Hassan Rouhani innta talerstolen.

