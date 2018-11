Pete Davidson får kraftig kritikk for vits om krigsskadet kongresskandidat

- Å bli dumpet av popstjernekjæresten er ikke en unnskyldning for å lange ut mot en dekorert krigshelt.

LOS ANGELES (Nettavisen): Under lørdagens sending av NBC-programmet «Saturday Night Live» kom komiker Pete Davidson med en vits som ble et hett diskusjonstema i USA i helgen, skriver NBC News.

Davidson vitset med republikaneren Dan Crenshaw, som stiller som kandidat til Representantenes hus i Texas 2. distrikt.

Crenshaw er en tidligere Navy Seal og mistet et øye under en eksplosjon i Afghanistan i 2012.

Les også: California er en viktig delstat i mellomvalget. Det er lenge siden sist

Det var i en sketsj som gikk ut på at Davidson skulle si sitt førsteinntrykk av forskjellige kandidater, at komikeren kom med den kontroversiell vitsen.

- Mellomvalget er åpenbart en stor greie. Og siden jeg ble nødt til å flytte hjem til mamma, har jeg begynt å følge med på det, startet Davidson. 24-åringen gikk nylig gjennom et brudd med forloveden, superstjernen Ariana Grande.

Etter hvert dukket et bilde av Crenshaw opp. Davidson begynte med å si «denne fyren er ganske kul», før han fulgte opp med:

- Du vil kanskje bli overrasket over å høre han er en kongresskandidat og ikke en leiemorder i en pornofilm.

Davidson begynte å le, og la etter hvert til:

- Jeg beklager. Jeg vet at han mistet øyet sitt i krig, eller noe sånn.

Hard medfart

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Mange mente vitsen var respektløs overfor Crenshaws skade og veteraner generelt.

Meghan McCain, datteren til den avdøde senatoren og krigsveteranen John McCain, var blant dem som tok til sosiale medier for å uttrykk sin misnøye.

- Dette er virkelig forferdelig, og utrolig tonedøvt og krenkende overfor veteraner, skriver McCain på Twitter.

This is really awful and incredibly tone-deaf and offensive to veterans, their families and all who serve. Come on SNL, do better. https://t.co/9WsBg0qEpe — Meghan McCain (@MeghanMcCain) November 4, 2018

Den nasjonale republikanske kongresskomiteen (NRCC), som jobber for å få republikanske kandidater valgt til Kongressen, gikk også ut mot Davidson.

- Å bli dumpet av popstjernekjæresten er ikke en unnskyldning for å lange ut mot en dekorert krigshelt som mistet øyet mens han tjenestegjorde for landet vårt, skriver komiteen i en uttalelse.

NEW: NRCC Statement on SNL's Pete Davidson Mocking War Hero Dan Crenshaw https://t.co/qb9Oj0WjV1 pic.twitter.com/SnR54KZiq1 — NRCC (@NRCC) November 4, 2018

Her er flere reaksjoner på vitsen.

The unhinged Left has respect for no one, including our nations war heroes. Utterly shameful that @nbcsnl is mocking Republican Congressional candidate and Navy Seal veteran @DanCrenshawTX for his sacrifice in the line of duty.https://t.co/D3Snni9BZC — Marsha Blackburn (@VoteMarsha) November 4, 2018

Pete Davidson making fun of a one-eyed war hero is only marginally worse than Kate McKinnon singing “Hallelujah” after Hillary lost. The McKinnon thing is actually probably worse, since there was no universe in which it’d be funny, and the Davidson thing is at least a joke. — Sonny Bunch (@SonnyBunch) November 4, 2018

If you didn’t have anything to say about Trump’s disrespect of John McCain, the Khan family, or LaDavid Johnson, please sit all the way down about Pete Davidson’s decidedly less terrible (though lame) disrespect of ex-Navy Seal & current GOP congressional candidate Dan Crenshaw. — Franklin Leonard (@franklinleonard) November 4, 2018

"lost his eye in war or whatever."..... this is @snl - they address a cast members breakup as if it's of vital importance. but laugh at a vet. https://t.co/4xoMLCKWTH — GregGutfeld (@greggutfeld) November 4, 2018

I am trying to temper my anger at this...but I’m very appalled and angry at this from @nbcsnl https://t.co/xTYeFiGyew — Andrea Ruth (@AndreaNRuth) November 4, 2018

Dan Crenshaw served 10 years as a Navy SEAL. He received two Bronze Stars, a Purple Heart, and the Navy Commendation Medal with Valor.



NBC owes him an apology, we owe him our support on Tuesday: https://t.co/F2amnCGoQB https://t.co/beLGi67UVr — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 4, 2018

Dan Crenshaw tok også til Twitter for å uttale seg om vitsen.

- En god regel i livet: Jeg prøver hardt å ikke krenke, jeg prøver enda hardere å ikke bli krenket. Når det er sagt, jeg håper «Saturday Night Live» ser at veteraner ikke fortjener å se skadene deres bli brukt som punchline i dårlige vitser.

KANDIDAT: Dan Crenshaw sammen med kona, Tara.

I et intervju med CNN sier Crenshaw at han ikke ønsker en «hul» unnskyldning fra Davidson. Han ønsker heller at NBC og programmet skal donere penger til forskjellige veteranorganisasjoner.

Verken NBC eller Davidson har kommentert kontroversene.

Dan Crenshaw kjemper mot demokraten Todd Litton i et Texas-distrikt som anslås å være veldig republikaner-vennlig.

EKS: Ariana Grande.

Offentlig brudd

Pete Davidson er ikke ukjent med at vitsene hans diskuteres. Han er kjent for å ha en drøy stil og vitser gjerne med kontroversielle temaer.

Komikerens far var brannmann og mistet livet under terrorangrepet 11. september. Davidson har gjentatte ganger vitset om dette.

Davidson fikk også hard medfart da han vitset om bombeangrepene i Manchester, som skjedde under Ariana Grandes konsert.

Davidson var forlovet med stjerneartisten, men de to gikk nylig gjennom et brudd.

Mest sett siste uken