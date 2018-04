Peter Madsen dømt til livstid

Peter Madsen (47) dømt til livstid i fengsel i København byrett onsdag ettermiddag.

Madsen ble funnet skyldig på samtlige tiltalepunkter om drap, seksuell mishandling og likeskjending. Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark.

Advokat Betina Hald Engmark, som forsvarer Madsen, opplyser at dommen ankes.

Dommer Anette Burkø og to meddommere avsa dommen i København byrett like etter klokken 13.00.

- Retten har lagt til grunn at tre kvinner ble invitert med før Kim Wall. Det finnes bevist at tiltalte utviste interesse for drap og lemlestelse av mennesker, også spidding av mennesker, sa dommeren under domsopplesningen.

- Det legges til grunn at den tiltalte la en sag ned i ubåten om ettermiddagen før de seilte. Og også medbragte rør. Retten finner at tiltalte ikke har avlagt noen troverdig forklaring på hvorfor han har medbragt disse effekter i ubåten, sa dommeren.

- Forklaringen er ikke troverdig

Peter Madsen, iført svarte klær, satt og kikket ned i bordet da dommen ble lest opp, melder danske medier. Walls foreldre, som har fulgt det meste av saken, var ikke til stede i retten da dommen ble lest opp.

- Retten legger dernest vekt på at tiltalte har endret forklaring flere ganger.

- Tiltaltes forklaring om at han oppfattet sin første forklaring som mer skånsom overfor de pårørende, finnes ikke troverdig.

- Retten finner tiltaltes forklaring om at Kim Wall døde som følge av kullosforgiftning i ubåten, ikke troverdig. Retten har også funnet det ikke troverdig at tiltalte lukket luken til ubåten, mens maskinen kjørte.

- Retten har dessuten lagt vekt på at tiltalte noen timer etter parterte liket og påsatte rør for å synke det ned til bunnen.

- Ville skjule forbrytelsen

- Retten legger til grunn at tiltalte parterte liket for å skjule sporene etter den forbrytelsen som han hadde begått.

Videre mener retten at det er bevist at skadene på kroppen til Wall ble påført mens hun ennå var i live.

Peter Madsen sto tiltalt for å ha seksuelt mishandlet, drept og partert den svenske journalisten Kim Wall (30) under en ubåttur i fjor sommer.

Aktor Jakob Buch-Jepsen hadde lagt ned påstand om at Madsen dømmes til livstid i fengsel, og sekundært til forvaring.

Skulle lage reportasje om Madsen

Saken, som har vakt stor oppsikt verden over, startet i august i fjor. Frilansjournalisten Wall jobbet med en sak om Madsen, og etter flere forsøk sa 47-åringen ja. Intervjuet skulle foregå 10. august i Madsens egenbygde ubåt. Ved 19-tiden forlot de Refshaleøen i København.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget, men det var ingen spor etter Wall.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

I retten har Madsen kun erkjent likskjendingen, men har hevdet at Wall døde som følge av kullosforgiftning om bord i ubåten. Dette har blitt avvist av flere vitner i saken.

Fakta: Fakta om ubåtsaken i Danmark

* Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august 2017 med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (47) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen. * Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. * Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Da Madsen kom i land, ble han pågrepet. * Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen person ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten. * Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet. * Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen, sekundært forvaring. * 8. mars startet rettssaken i København med utspørring av Madsen. Mandag 23. april la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel på livstid.

