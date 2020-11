Pfizer har søkt om å få hastegodkjent koronavaksine i USA

En koronavaksine kan snart være tilgjengelig i USA. Pfizer og Biontech forsøker nå å få hastegodkjent sin variant etter lovende forsøksresultater.

Selskapene leverte fredag inn søknad om hastegodkjennelse til legemiddeltilsynet FDA.

FDA og uavhengige rådgivere skal nå ta stilling til om vaksinen er trygg å bruke. Men dersom den blir godkjent, må myndighetene fortsatt bestemme hvordan vaksinen skal fordeles i USA.

Pfizer kunngjorde i forrige uke at vaksinen er 95 prosent effektiv mot koronaviruset.

Amerikanske myndigheter tror de vil gi grønt lys til vaksinen allerede i desember, opplyser nyhetsbyrået AFP. Og det anslås at rundt 25 millioner doser kan være tilgjengelige allerede før nyttår, ifølge National Academy of Medicine (NAM).

Ytterligere 65 millioner doser forventes å være klare innen mars.

I tillegg til å søke godkjenning hos FDA, has Pfizer og den tyske samarbeidspartneren Biontech begynt prosessen med å søke godkjenning i Europa og Storbritannia. Selskapene forventes å komme med en kunngjøring om dette om kort tid.

To doser trengs for at vaksinen skal være effektiv.

(©NTB)

