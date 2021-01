Pfizer lover å begrense vaksineforsinkelse til en uke

Pfizer og Biontech sier at vaksineleveransene kun blir forsinket med en uke etter stor uro i europeiske land for en månedslang nedskalering.

Den amerikanske vaksineprodusenten Pfizer og den tyske samarbeidspartneren Biontech opplyser lørdag at leveransene vil være tilbake på ordinært nivå fra uken som starter mandag 25. januar.

Fra 15. februar skal leveransene økes.

De to selskapene har begrunnet forsinkelsen med at de ønsker å trappe opp produksjonskapasiteten i Europa. I en felles uttalelse lørdag skriver de at de har utviklet en plan som vil føre til økt produksjonskapasitet og leveranser av betydelig flere vaksinedoser i andre kvartal.

– Det resulterer i at vårt anlegg i Purs i Belgia vil oppleve en midlertidig reduksjon i leveranser av antall doser i den kommende uken, skriver selskapene.

Fredag opplyste Pfizer at leveransene ville bli forsinket de neste tre-fire ukene som følge av oppskaleringen ved produksjonsanlegget i Belgia.

(©NTB)

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe