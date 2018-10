Pippa Middleton er blitt mor

Babylykke i den engelske kongefamilien.

Pippa Middleton og hennes mann James Matthews ble tirsdag foreldre for første gang.

En talsmann for Kensington Palace sier at prins William og hertuginnen av Cambridge, Kate Middleton, som er Pippas søster, er «i ekstase» på parets vegne, skriver BBC.

Barnets kjønn er ennå ikke avslørt.

Fødselen skjer dagen etter at prins Harry og Meghan Markle avslørte at også de venter et barn.

Pippa Middleton, eller Philippa Charlotte Matthews, som hennes fulle nåværende navn er, ble for alvor kjent for mediene da hun var søsterens forlover i bryllupet til prins William og Kate Middleton.

Hun giftet seg med James Matthews i fjor.

