Pittsburgh-angriper skal ha sagt at jødene begår folkemord

Mannen som er siktet for synagogeangrepet i Pittsburgh, skal ha sagt at jødene begår folkemord og at han ønsker dem alle døde, ifølge rettsdokumenter.

Robert Bowers (46) er siktet for å ha drept åtte menn og tre kvinner inne i synagogen lørdag formiddag. Rettsdokumentene inneholder flere opplysninger som ikke tidligere er kjent. Der står det blant annet at folk begynte å ringe inn til nødnummeret 911 like før klokka 10 med beskjed om at «vi blir angrepet»

Da de to første politifolkene ankom stedet, skjøt Bowers den ene i hånden, mens den andre ble såret av «splinter og glasskår».

Et polititeam fant Bowers i tredje etasje, der han skjøt to politifolk flere ganger. En av dem beskrives som kritisk skadd, tilstanden til den andre står det ikke noe om.

To andre personer inne i synagogen, en mann og en kvinne, ble såret, og for begge beskrives tilstanden som stabil.

Bowers fikk også skuddskader, og mens han fikk behandling skal han ha sagt til en politibetjent at han ønsker at alle jøder skal dø, samtidig som han anklaget jødene for å utsette hans eget folk for folkemord, ifølge dokumentet.

Bowers ble siktet sent lørdag kveld for elleve drap, seks tilfeller av grov vold og 13 tilfeller av etnisk krenkelse.

En menneskerettsgruppe har omtalt angrepet som det verste mot jøder i amerikansk historie.

Det er ikke klart om Bowers har fått tildelt en forsvarer. Politiet planlegger en pressekonferanse om saken søndag morgen amerikansk tid.

