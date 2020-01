Planlegger avstemning om neste skritt i riksrettsprosessen

Representantenes hus i USA ventes onsdag å holde en avstemning om å overføre riksrettssaken mot president Donald Trump til Senatet.

Flere amerikanske medier melder at lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, har foreslått tidspunktet for avstemningen.

Dette skjedde på et lukket møte tirsdag, ifølge den demokratiske kongresspolitikeren Hakeem Jeffries.

