Polen: Mot valgseier for høyrepopulistiske PiS

Lov- og rettferdighetspartiet PiS ser ut til å få 43,6 prosent av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling i Polen, ifølge en valgdagsmåling fra Ipsos.

Alt tyder dermed på at partiet til tidligere statsminister Jaroslaw Kaczynski, som i dag leder PiS, vinner søndagens valg. Kaczynski regnes som Polens egentlig leder, selv om han ikke er statsminister.

Ifølge valgdagsmålingen får sammenslutningen Borgerkoalisjonen 27,4 prosent av stemmene, mens 11,9 prosent av velgerne har stemt på venstrekoalisjonen Lewica. Samtidig har valgkoalisjonen PSL/Kukiz'15 fått 9,6 prosent av stemmene.

Hvis disse resultatene skulle bli utfallet, betyr det at PiS har håp om å få kontroll over 239 av de 460 setene i nasjonalforsamlingen, altså over halvparten.

Valgdeltakelsen var på 61,1 prosent, ifølge Ipsos. Det er den høyeste valgdeltakelsen siden 1989.

PiS har styrt Polen siden 2015 og vinner oppslutning på velferdstiltak som gagner folk med dårlig råd, og nasjonalistisk retorikk. Partiet, som har tette bånd til den katolske kirken, står for konservative verdier og har gått hardt ut mot homofiles rettigheter.

Mange observatører ser for seg nye konfrontasjoner med EU og det vestlige Europa dersom PiS, slik det nå ser ut, får fornyet tillit i valget. Men partiets sterke oppslutning skyldes i stor grad en solid økonomi, lav arbeidsledighet og stor arbeidsinnvandring.

