Polen starter en tre uker lang nedstengning 28. desember, sier landets helseminister.

Nedstengningen innebærer at kjøpesentre og skianlegg blir stengt, pluss at det innføres reiserestriksjoner for nyttårsaften.

– Vi innfører en nasjonal nedstengning fra 28. desember til 17. januar, sier helseminister Adam Niedzielski.

Tiltakene er ment å beskytte Polen mot den tredje bølgen i pandemien, sier han.

