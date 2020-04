Polens helseminister vil utsette valget til 2022

Analyser på at president Andrzej Dudas vil vinne valget nå, men slite senere. Helseministeren foreslår at valget utsettes i to år grunnet koronaepidemien. Her fra da Duda åpnet markeringen av 75-årsjubileet for frigjøring av den nazityske konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz og Birkenau i januar i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)