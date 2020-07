Polens opposisjon utfordrer valgresultatet

Polens største opposisjonsallianse har levert in en klage på resultatet av presidentvalget som førte til gjenvalg for nasjonalkonservative Andrzej Duda.

– Vi har bedt om at valget erklæres for ugyldig, sier leder Borys Budka i Borgerplattformen (PO) torsdag.

Duda vant valget søndag med 51 prosent av stemmene, mot 49 prosent for Rafal Trzaskowski, som var Borgerplattformens kandidat.

Nå har PO levert inn en anke til høyesterett der de hevder det var uregelmessigheter ved valget. Den offentlige kringkasteren TVP anklages dessuten for skjev dekning.

– Dette valget var verken likestilt eller universelt. Det var uærlig, sier Budka, som hevder hele statsapparatet brøt loven ved å støtte Duda.

Klager fra Norge

Anken omfatter klager fra 2.000 personer om uregelmessigheter, inkludert problemer med velgerregistrering, stemmesedler som ikke er sendt i tide, og problemer med å stemme i utlandet.

Polske borgere i Norge er blant dem som har klaget på at de ikke mottok stemmesedler i tide, skrev Aftenposten tidligere denne uka.

Valget var ikke rettferdig, mener parlamentsmedlem Barbara Nowacka, som tilhører venstreside, n og er medlem av Borgerkoalisjonen, som også PO inngår i.

– En av grunnene til at jeg leverer denne valgprotesten i dag, er at de som har makten, skal vite at borgerne holder øye med dem. Hvis vi lot dette være i dag, så ville de ha strammet skruen enda mer ved neste valg, sier hun.

Til 3. august

Lederen for underhuset i nasjonalforsamlingen, Elzbieta Witek, påpeker at alle kan klage.

– Disse ankene vil bli undersøkt, men jeg tror ikke at noen som helst form for klage kan påvirke valgresultatet, sier Witek, som tilhører det nasjonalkonservative regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

I henhold til Polens grunnlov må høyesterett avgjøre innen 3. august hvorvidt valget var gyldig eller ikke.

– Homofobisk og antisemittisk

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har tidligere sagt at valget ble «falmet» av skjev dekning på statlig fjernsyn.

– Den sittende kandidatens kampanje og dekning fra den offentlige krigskasteren var preget av homofobisk, fremmedfiendtlig og antisemittisk retorikk, het det i mandagens uttalelse fra OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter.

Under valgkampen raste Duda blant annet mot såkalt LHBT-ideologi og likekjønnede par som adopterer barn. Den sittende presidenten kommer fra PiS og ble omfavnet av USAs president Donald Trump få dager før første valgomgang i juni.

Ingen debatt

Trzaskowski var en langt mer liberal kandidat, som blant annet har gått ut med støtte til likekjønnet partnerskap i et land der den katolske kirken står sterkt og homofiles rettigheter står svakt.

Mange observatører har sagt at TVPs dekning veide tungt i Dudas favør. De to kandidatene nektet å stille til TV-debatt mot hverandre, noe som aldri tidligere har skjedd før et valg i det postkommunistiske Polen.

Selv om PiS uansett har flertall i nasjonalforsamlingen, var det ventet at en opposisjonell president kunne ha stukket kjepper i hjulene for deler av den konservative politikken ved å bruke vetoretten presidenten har.

