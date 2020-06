Polens president fikk drahjelp fra Trump

Polens høyrepopulistiske president Andrzej Duda sliter på meningsmålingene foran søndagens valg, men får drahjelp i valgkampen fra president Donald Trump.

– Han gjør en fantastisk jobb, sa Trump under en pressekonferanse med Duda etter besøket i Det hvite hus onsdag.

– Jeg har et svært godt personlig forhold til den polske presidenten, understreket han.

– Det går vel mot valg for ham, og jeg er overbevist om at han kommer til å bli svært suksessrik, sa Trump.

Duda understreket på sin side at det var en ære og et privilegium å bli invitert til Det hvite hus og han ga også uttrykk for håp om at besøket ville bidra til å styrke båndene mellom Polen og USA.

Flytter soldater?

Trump varslet tidligere i måneden at USA vil trekke rundt 9.500 amerikanske soldater ut av Tyskland, der det i dag er stasjonert rundt 34.000.

USA planlegger samtidig å trappe opp sitt militære nærvær i Polen, og Trump bekrefter at noen av soldatene som trekkes ut av Tyskland, vil bli flyttet dit.

– Vi kommer til å redusere styrkene våre i Tyskland. Noen vil komme hjem, noen vil reise andre steder, og Polen vil være ett av disse stedene, sammen med andre steder i Europa, sa Trump under en felles pressekonferanse med Duda etter møtet.

Fort Trump

Duda har gjort sitt beste for å sjarmere Trump og har blant annet tilbudt seg å bygge et Fort Trump som kan huse tusenvis av amerikanske soldater.

Under besøket i Det hvite hus ba han imidlertid Trump om ikke å redusere antallet amerikanske soldater i Europa.

– Jeg ba ham om ikke å trekke soldater ut av Europa, ettersom Europas sikkerhet er viktig for meg, sa Duda.

Den polske avisa Dziennik Gazeta Prawna skriver onsdag at 30 amerikanske kampfly av typen F-16, som i dag er stasjonert i Tyskland, kan bli flyttet til Polen, sammen med rundt 2.000 soldater.

Nato lovet i 1997 Russland at det ikke skal etableres permanente baser i tidligere østblokkland. Det bekymrer ikke Trump.

