Polens regjeringsparti ser ut til å miste flertallet i landets senat

Til tross for valgseieren, ser Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) i Polen ut til å miste flertallet i senatet i landet.

Senatet er overhuset i landets nasjonalforsamling. Sent mandag ettermiddag var 99,5 prosent av stemmene talt opp.

Resultater lagt fram av valgkommisjonen i Polen viser at PiS fikk noe under 45 prosent av stemmene i valget, noe som innebærer at de får 49 representanter i den 100 personer store forsamlingen. Det er en klar nedgang fra de 61 senatorene de har i dag.

Opposisjonspartiene har sikret seg 51 representanter.

Stemmene fra polakker i utlandet er ennå ikke talt, men ventes ikke å endre mandatfordelingen.

PiS-senatoren Jan Maria Jackowski sier partiet nå er i en ny situasjon i forsamlingen, og at partiet i større grad enn før vil være nødt til å forhandle.

Senatet kan stanse eller endre lover som tidligere er vedtatt i nasjonalforsamlingens underhus, der PiS har vunnet flertall.

