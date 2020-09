Polens regjeringspartier enige etter maktkamp

De tre partiene i Polens høyreregjering har signert en ny samarbeidsavtale etter en opprivende maktkamp.

Avtalen ble offentliggjort lørdag, men partiene ville ikke røpe innholdet og heller ikke svare på spørsmål fra pressen.

Dermed er det uklart hvordan regjeringen vil se ut etter en ventet rokering.

Jaroslaw Kaczynski, som leder det største regjeringspartiet Lov og rettferdighet, sier at han og lederne av de to andre partiene er enige om en avtale som innebærer at de kan styre sammen fram til neste valg om tre år.

(©NTB)