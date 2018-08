Politi stoppet pressekonferanse med Zimbabwes opposisjonsleder

Politiet i Zimbabwe jaget fredag reportere vekk fra en pressekonferanse med opposisjonsleder Nelson Chamisa.

Zimbabwes sittende president Emmerson Mnangagwa fra regjeringspartiet ZANU-PF ble torsdag kveld utpekt til vinner av valget, men opposisjonsleder Nelson Chamisa nekter å godta resultatet og sier at han kan bevise valgjuks.

Valgkommisjonen opplyste natt til fredag at Chamisa fikk 44,3 prosent av stemmene i valget. Vinneren Emmerson Mnangagwas oppslutning var på 50,8 prosent – 0,8 prosent over grensa for å unngå en ny valgrunde.

På en pressekonferanse på Bronte hotel i Harare fredag ettermiddag møtte politiet opp med batonger, skjold og tåregassbeholdere og jaget bort journalister uten noen forklaring. Det skjedde før pressekonferansen i det hele tatt hadde startet.

Nyhetsbyrået AP skriver at Chamisa ikke hadde vært å se i forkant av hendelsen.

Etterforskes

Emmerson Mnangagwa skriver på Twitter at episoden nå etterforskes.

– Hendelsene ved Bronte hotel i dag har ingen plass i samfunnet vårt og vi etterforsker nå hendelsen for å finne ut hva som har skjedd. I løpet av de siste ni månedene har vi beskyttet ytringsfriheten, retten til å samles og retten til å kritisere regjeringen, sier Mnangagwa.

Han sier også at han vant valget fritt og på korrekt måte, og at han ikke har noe å skjule eller frykte.

– Alle kan henvende seg til mediene når som helst, skriver presidenten.

– Sørgedag for vårt demokrati

Nelson Chamisa fordømmer politiets handlinger fredag.

– Vi vant dette valget, sier Chamisa.

– Dette er en sørgedag for vårt demokrati, sier han.

