Politi stormer universitet i Hongkong

Politiet i Hongkong stormer universitetet i byen der hundrevis av demonstranter har barrikadert seg, melder flere medier.

Store politistyrker har stormet Hong Kong Polytechnic University etter at unversitetet har vært barrikadert av demonstranter i flere dager.

Politiet omringet universitetet søndag og forsøkte å spre demonstrantene med tåregass og vannkanoner. Demonstrantene svarte med bensinbomber og har satt fyr på flere innganger til universitetet.

Flere personer er pågrepet utenfor universitetet, og politiet har erklært området som en opprørssone.

Sent søndag kveld norsk tid meldte Sky News at politiet forsøkte å komme seg inn på området. BBC skriver at politiet prøvde å storme bygningen ved 5.30-tiden lokal tid mandag morgen.

Det er ukjent hvor langt politiet nå har tatt seg inn på området, og hvor store områder demonstrantene fremdeles har kontroll på.

Tidligere søndag advarte politiet om at de ville skyte med skarpt dersom de ble angrepet med «dødelige våpen». Demonstrantene har skutt med pil og bue og kastet hjemmelagde bensinbomber mot politiet.

