Politiadvokat: Flyaktivisten Elin (21) brøt loven

Etterforskningen viser at aktivisten som nektet å sette seg på flyet kan bli tiltalt for brudd på loven, ifølge politiadvokat.

Det var i sommer at den svenske aktivisten Elin Ersson nektet å gå av et fly som skulle fra Gøteborg til Tyrkia, i protest mot at en mann som satt på flyet, og hadde fått avslag på sin asylsøknad, skulle deporteres til Afghanistan.

Den kvinnelige studenten, som har engasjert seg i «Sittstrejken» som jobber for å hindre utvisning av afghanere fra Sverige, nektet først å sette seg slik at hun forsinket flyet.

- Jeg gjør hva jeg kan for å redde en manns liv. Jeg beklager at en mann er i ferd med å dø, og at dere er mer bekymret for å miste flyet deres, sa Ersson til medpassasjerer i den dramatiske videoen hun postet som live-sending på Facebook.

- Jeg gjør hva jeg kan for å redde en manns liv, sa Elin Ersson til medpassasjerer i den dramatiske videoen hun postet som live-sending på Facebook mandag.

Etter hendelsen ble kvinnen ført til Landvetter politistasjon og nå har etterforskning av saken vist at kvinnen skal ha begått lovbrudd under aksjonen, ifølge Svt Nyheter.

Ifølge politiadvokat James von Reis er det helt klart at Ersson har brutt loven og han håper ifølge avisen på å snart kunne ta ut tiltale. Med det kan hun ifølge Svt Nyheter straffes med bøter eller inntil et halvt år i fengsel.

– Det står helt klart at objektivt sett er det et brudd som er begått, sier von Reis til avisen.

Han forteller at de nå skal høre studentens forklaring.

Under ser du videoen fra aksjonen, som Ersson selv la ut på som livesending på Facebook.

