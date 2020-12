Politico: Merkel er Europas mektigste

Tysklands statsminister Angela Merkel topper Politicos liste over hvem som kommer til å ha mest innflytelse over europeisk politikk det kommende året.

Listen over de 28 mektigste ble kunngjort av det anerkjente nyhetsnettstedet på et nettarrangement mandag. Politico omtaler listen som årets «klasse» og deler listen i tre.

De plukker ni personer i hver kategori – doers, disrupters, dreamers – de som utøver makt, de som røsker opp i det bestående og de som har visjoner. Til sist kåres en sammenlagtvinner, den personen Politico tror vil ha mest innflytelse over politikken i året som kommer.

Stoltenberg foran Tegnell

I den visjonære kategorien kom Nato-sjef Jens Stoltenberg på andreplass i år. Politico har gitt ham tittelen «reparatøren». De trekker fram innsatsen for å holde alliansen samlet og refleksjonsprosessen som skal styrke Natos politisk side etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kalte alliansen hjernedød for et år siden.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen leder Stoltenbergs kategori, som også inkluderer personer som Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, og fotballspilleren Marcus Rashford.

Sistnevnte har startet en kampanje for å kjempe mot at barn går sultne i Storbritannia og har lagt press på britiske myndigheter for å håndtere ringvirkningene av koronapandemien. Blant annet fikk han regjeringen til å snu og tilby gratis lunsj til skoleelever også når skolene var stengt.

Ingen garantier

Politico minnet mandag om at kåringen ikke er noen «skjønnhetskonkurranse» og at de ser på innflytelse, ikke om de liker personen eller ikke. Forfatter J.K. Rowling vil trolig være et kontroversielt valg for mange. Harry Potter-forfatteren er på listen i kategorien «disrupters» etter at hun kastet seg inn i debatten om transpersoner med uttalelser svært mange oppfattet som transfobe.

Å være en del av «klassen» er heller ingen garanti for at man vil lykkes i året som kommer.

Irske Phil Hogan var på listen i fjor, som EUs handelskommissær, med en nøkkelrolle overfor Storbritannia etter brexit. Han fikk en lite ærefull sorti, da han måtte trekke seg i august etter å ha deltatt på et arrangement i hjemlandet der koronareglene ikke ble fulgt.

Også Dominic Cummings fikk kraftig kritikk for brudd på koronaretningslinjene. Han beholdt jobben som Boris Johnsons nærmeste rådgiver en stund, men er nå ute av kretsen rundt den britiske statsministeren og ute av Politicos liste. Johnson selv holder stand og er med på listen, der han står med merkelappen «bløffmakeren».

(©NTB)

