I Bangladesh brukte politiet mandag tåregass mot hundrevis av studenter som blokkerte veier i hovedstaden Dhaka.

Mandagens sammenstøt inntraff i bydelen Rampura og i boligområdet Bashundra. Der blokkerte studenter veier med krav om at myndighetene må sørge for sikkerheten i Dhakas gater, samt at den siste tidens angrep mot journalister og studenter opphører.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantene, som den siste uken har blokkert mange utfartsveier etter at to studenter ble påkjørt av en buss den 29. juli.

Det er uklart om noen ble skadd i mandagens politiaksjon.

