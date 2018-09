Politiet forbyr demonstrasjon til støtte for skogvernere i Tyskland

Tysk politi gir ikke tillatelse til en demonstrasjon til støtte for aktivister som forsøker å forsvare et skogsområde ved Aachen mot gruvedrift.

Demonstrasjonen skulle ha funnet sted søndag, og arrangørene ventet at 5.000 mennesker skulle delta.

Retten var enig med politiet i å forby demonstrasjonen. Politiet fryktet at noen av demonstrantene skulle bryte ut og slutte seg til aktivistene som politiet forsøker å fjerne.

Aktivistgruppa «Hambi bleibt» (Hambi blir) har i seks år protestert mot planer om å hogge deler av Hambach-skogen for at kraftselskapet RWE kunne starte kullgruvedrift.

I løpet av de seks årene de har okkupert deler av skogen, har demonstrantene bygd svære trehus høyt oppe i trærne, som det er vanskelig for politiet å rydde for folk.

Politiet gikk til aksjon for noen uker siden for å rydde skogen for demonstranter slik at RWEs hogging av skogen kunne starte.

(©NTB)

