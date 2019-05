Politiet i Algerie sperrer av samlingssted for demonstranter

Algerisk politi har sperret av et viktig proteststed og har pågrepet mange demonstranter etter 14 uker med massedemonstrasjoner mot regjeringen.

Aksjonen beskrives som politiets største maktdemonstrasjon siden protestene startet i februar. For første gang er også mange kvinnelige politibetjenter utplassert i hovedstaden, ifølge øyenvitner.

Demonstranter som krever demokrati og frie valg, har de siste månedene samlet seg hver eneste uke utenfor det store postkontoret i sentrum av Alger.

I april greide de å presse president Abdelaziz Bouteflika til å gå av, men protestene har likevel fortsatt. Kravet er omfattende reformer og at resten av det gamle regimet går av.

Sperret av med gjerde

Men denne uken har sikkerhetsstyrkene satt opp et gjerde for å hindre demonstranter i å ta seg inn på plassen hvor de vanligvis samles. Fredag sto det lange rekker med politifolk og parkerte kjøretøy foran området for å hindre at folk forserte gjerdene.

Likevel dukket det opp flere hundre demonstranter, som ropte at de er lei av generalene og at de vil at forsvarssjef Gaid Salah går av.

Samtidig blir det meldt at mange demonstranter er pågrepet over hele byen. Ifølge aktivister har politiet saumfart gatene og pågrepet alle som ser ut til å være på vei for å demonstrere, ikke minst de som har med seg plakater.

Også den lokale nettavisen TSA melder at politiet har pågrepet mange demonstranter.

– Fanget i politibil

En aktivist fra Algeries sosialistiske arbeiderparti skriver på Facebook at han blir holdt fanget sammen med 20 andre personer i en politivan.

Landets offisielle nyhetsbyrå APS melder at det har vært demonstrasjoner i 25 av landets 48 regioner i løpet av fredagen, og at det var ventet flere når været blir kjøligere utover kvelden i ørkenområdene sør i landet.

Algerie planlegger valg på ny president 4. juli, men demonstrantene avviser planen. De krever at det først etableres uavhengige institusjoner som kan holde oppsyn med at valget blir gjennomført på demokratisk vis.

