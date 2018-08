Politiet jakter på gjerningsperson etter saftbod-ran i USA

Politiet i delstaten North Carolina i USA leter etter en tenåring som ranet til seg 17 dollar fra en niårings økologiske saftbod i helgen.

Niåringen solgte limonade i et nabolag i byen Monroe rundt 30 kilometer sørøst for Charlotte da han lørdag ble fraranet pengekassen sin som inneholdt 17 dollar.

Saftselgeren har forklart at en tenåring iført kamuflasjehatt og svart t-skjorte truet til seg pengene med et svart håndvåpen.

Tony Underwood, talsperson for sheriffkontoret i fylket Union i North Carolina, sier gjerningspersonen fortsatt er på frifot mandag ettermiddag.

– Men vi tror etterforskningen muligens har tatt et steg i riktig retning, legger han til, og viser til at politiet har funnet en kamuflasjehatt, en svart softgun og en pengekasse i metall i et skogområde like ved der ranet skjedde.

Disse skal nå sjekkes for DNA og fingeravtrykk, sier Underwood, som også ber folk i nabolaget sjekke sikkerhetskameraene sine hjemme.

Naboen Kelly Smith sier hun først la merke til guttens saftbod, som hadde et gult skilt med påskriften «økologisk limonade», da hun dro for å hente datteren sin fra taekwondo-trening lørdag ettermiddag. Hun sier hun hadde tenkt å kjøpe saft av gutten på vei hjem, men isteden var gutten borte og erstattet av et halvt dusin politibiler.

– Det er hjerteskjærende. Den lille gutten vil aldri bli den samme, sier Smith.

Tross hendelsen satt niåringen opp saftboden sin igjen ved nabolagets basseng søndag og gjorde god butikk der, ifølge Smith.

(©NTB)

