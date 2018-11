Politiet: Minst 17 personer er drept av bomber ved hotell i Mogadishu

Minst 17 personer er drept i flere bombeeksplosjoner utenfor to hoteller og et politihus i Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser politiet.

Ifølge en politimann er det snakk om tre bilbomber. Det er også meldt om skyting. Bombene skal ha blitt utløst av selvmordsbombere.

De to første bombene gikk av ved to populære hoteller og utenfor kriminalpolitiets politihovedkvarter (CID). En tredje bombe gikk av i samme område like etter.

– Det pågår et angrep i CID-området, to bilbomber gikk av, deretter var det skyting, men vi har ingen detaljer, sier politibetjenten Ibrahim Mohamed.

Eksplosjonene førte til at det steg tykk, svart røyk opp fra stedet der bombene gikk av.

Mogadishu har gjentatte ganger opplevd å bli utsatt for blodige bombeangrep. Den ytterliggående islamistgruppa Al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for lignende angrep tidligere.

Gruppa ble tvunget ut av hovedstaden i 2011, men kontrollerer fortsatt områder på landsbygda.

