Politiet offentliggjør navnet på mistenkt gjerningsmann i Toronto

Politiet har offentliggjort navnet på den mistenkte gjerningsmannen etter skytingen i Toronto, der en 18 år gammel kvinne og en ti år gammel jente ble drept.

Den mistenkte gjerningsmannen er 29 år gamle Faisal Hussain fra Toronto, opplyser politiet.

– Vi går ut med identiteten hans på grunn av de eksepsjonelle omstendighetene rundt denne tragiske hendelsen og offentlighetenes interesse av å vite hvem som står bak, heter det i en uttalelse fra Ontario-politiets spesialetterforskere.

29-åringen døde etter at han havnet i en skuddveksling med politiet. Det er uklart om han ble skutt av politiet eller om han tok sitt eget liv. Flere medier har meldt at han skjøt seg selv etter å ha åpnet ild mot politiet.

Motivet bak skytingen, som fant sted i nabolaget Greektown sentralt i Toronto rundt klokken 22 søndag kveld lokal tid, er ukjent.

I en uttalelse fra Hussains familie heter det at sønnen deres hadde utfordringer med mental helse og kjempet mot depresjon og psykoser. Videre heter det at medisinene han tok ikke hjalp, det gjorde heller ikke hjelp fra profesjonelle.

– Hjertene våre brister for ofrene og for byen vår, mens vi alle forsøker å ta inn over oss denne grusomme tragedien. Vi vil sørge over dem som er tapt for resten av våre liv, sier familien.

