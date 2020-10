Politiet: Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømningsforsøket

Peter Madsen sier seg skyldig i forsøket på å flykte fra fengselet og for trusler mot fengselsansatte. Han kan ha fått hjelp av en eller flere, ifølge politiet.

Madsen ble framstilt for varetektsfengsling i retten onsdag etter fluktforsøket fra Herstedsvester fengsel, hvor han soner en livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall.

Retten i Glostrup besluttet at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører fordi det er mistanke om at flukten er planlagt i samarbeid med en eller flere personer.

I siktelsen heter det at Madsen tok seg ut av fengselet klokken 10.20 tirsdag. Han rømte etter «forutgående planlegging og avtale med bistand fra en eller flere per nå ukjente medsammensvorne».

Hans advokat opplyser at han vil si seg skyldig i alle de seks forholdene i siktelsen. Madsen er blant annet siktet for ulovlig tvang mot en kvinnelig psykolog i forbindelse med flukten.

I tillegg er han siktet for å ha truet en mannlig fengselsbetjent med at han hadde en bombe. Utenfor fengselet skal han videre ha truet fengselsbetjenten med en pistollignende gjenstand.

Til sist er han siktet for å ha truet en mannlig sjåfør i en varebil.

– Kjør, kjør, kjør. Hvis du ikke kjører bilen, skyter jeg deg, skal han ha sagt til sjåføren.

Madsen var kun på frifot i fem minutter, opplyste politiet tirsdag. Det ble ikke funnet spor av sprengstoff i beltet, og han skal ha kastet fra seg en våpenkopi rett før politiet gikk til pågripelse.

