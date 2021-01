Politiet sier unnskyld til Kongressen etter stormingen

Capitol-politiets fungerende sjef sa tirsdag unnskyld til kongressmedlemmer etter at Kongressen i Washington D.C. ble stormet 6. januar.

Fungerende politisjef Yogananda Pittma uttalte at politiet «mislykkes i å oppfylle sine egne, høye standarder» da et stort antall Donald Trump-tilhengere inntok kongressbygningen, skriver CNN.

Pittma kalte stormingen et terrorangrep og meddelte en unnskyldning på vegne av avdelingen.

Hun sa også at avdelingen var klar over at samlingen av tusenvis av Trump-tilhengere hadde et sterkt potensial for voldsbruk mot Kongressen, men at det ikke ble utført egnede tiltak.

En av demonstrantene ble skutt og drept av vakter da hun forsøkte å trenge seg inn en barrikadert dør, og en politimann døde senere av skader han ble påført. Tre andre døde i det politiet betegner som medisinske nødhendelser.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk