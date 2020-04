Politiet slo til mot lastebiler med lik i Brooklyn

Politifolk holder vakt utenfor lastebilene som et begravelsesbyrå i Brooklyn brukte til å lagre døde koronaofre. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Politiet i New York har slått til mot et begravelsesbyrå i Brooklyn, som overveldet av de mange koronaofrene begynte å legge lik på is i lastebiler utenfor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet ble tilkalt av forbipasserende som klaget over vond lukt fra fire små lastebiler som sto parkert utenfor Andrew T. Cleckley Funeral Home. Begravelsesbyrået hadde leid lastebilene for å bruke dem som lagringsplass for rundt 50 døde, og ettersom bilene ikke hadde kjøleanlegg, ble likene lagt på is. Dette var ikke nok til å holde lukten unna. Eieren av begravelsesbyrået er ikke anmeldt, og noen timer etter politiets aksjon ble de døde flyttet over i en større kjølevogn. (©NTB)