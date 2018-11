Politiet tror knivepisode i Australia var terrorangrep

En person er drept og to er såret etter etter at en mann angrep politi og forbipasserende med kniv i Melbourne. Politiet tror det var terrorangrep.

Politiet i Melbourne rykket fredag morgen ut på meldinger om høye smell og en bil som hadde tatt fyr nær Swanson Street sentralt i byen.

Da de kom til stedet havnet de i konfrontasjon med en mann som var væpnet med kniv. Mannen truet to politifolk før han ble skutt i brystet.

Mens konfrontasjonen pågikk ropte forbipasserende at flere hadde blitt knivstukket. Senere kunne politiet bekrefte at tre personer var knivstukket, og at en av dem ble drept. De to andre er lagt inn på sykehus med stikkskader i overkroppen.

Den antatte gjerningspersonen ble først meldt å være kritisk skadd, men flere australske medier melder fredag formiddag at han er død.

Politiet sa først at det ikke var noen mistanke om at hendelsen hadde tilknytning til terror. Kort tid senere snudde de imidlertid og sa at de etterforsket hendelsen som et terrorangrep.

The Herald Sun og flere andre skriver at mannen var kjent for det australske sikkerhetspolitiet, og hadde tilknytning til en gruppering som er dømt for terrorplanlegging.

Det er funnet gassbeholdere i bilen som sto i brann.

