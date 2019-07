Politifolk i Hongkong frikjent for vold mot demonstranter

Opprørspoliti under et sammenstøt med demonstranter i Hongkong søndag 21. juli. Foto: Andy Lo / HK01 via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En domstol i Hongkong har opphevet en voldsdom mot to politifolk og kuttet straffen for fem andre. Alle var anklaget for å ha banket opp demonstranter i 2014.

Alle de sju politifolkene var tidligere dømt til to års fengsel. De tilbrakte noen få måneder i fengsel før de ble løslatt mot kausjon i påvente av ankesaken. Volden mot demonstrantene ble filmet av journalister. Men fredag besluttet ankedomstolen i Hongkong å sette dommene mot to av politifolkene til side fordi de ikke er blitt pekt ut av ofrene og heller ikke kan identifiseres med sikkerhet på videoene. De fem andre fikk dommene redusert til mellom 15 og 18 måneder. Avgjørelsen kommer samtidig som mange av Hongkongs innbyggere er rasende på politiet fordi de har brukt tåregass og gummikuler i forbindelse med den siste runden med demonstrasjoner mot myndighetene. Videoen som er brukt som bevis i saken, viser hvordan en gruppe politifolk banker opp en demonstrant etter at de har dratt ham til hjørnet av en park. Mannen deltok i protester arrangert av den såkalte paraplybevegelsen, som for fem år siden okkuperte deler av byen i over to måneder. Ankedomstolen fastslår at mannen ble sparket, tråkket på og slått i en lengre periode mens han lå forsvarsløs på bakken med hendene bakbundet. Han ble påført alvorlige skader i ansiktet, halsen, skulderen, brystet og ryggen. De tre dommerne mener likevel at dommene var «åpenbart overdrevne». (©NTB)