Politifolk siktet for brutal framferd i Atlanta

Taniyah Pilgrim, som ble trukket ut av en bil av politifolk i Atlanta, snakker under en pressekonferanse mandag. Foto: Alyssa Pointer / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Seks politifolk i Atlanta er siktet etter at to unge mennesker ble dratt ut av en bil under demonstrasjonene etter George Floyds død.

Fem av de seks er siktet for kroppskrenkelse, i tillegg til andre forhold. Saken ble kjent da dramatiske bilder av hendelsen ble spredt på nett. Siktelsene ble kunngjort av statsadvokat Paul Howard i Fulton fylke. To av de seks, som identifiseres som etterforskerne Ivory Streeter og Mark Gardner, fikk sparken tidligere i uka. Den unge kvinnen som satt i bilen og ble pågrepet, er løslatt uten noen siktelse. Mannen som ble pågrepet, er også løslatt, og Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms sier hun ber om at siktelsen mot ham legges bort. Ifølge politiets rapport ble han siktet for å forsøke å stikke av fra politiet og kjøre med ugyldig førerkort. (©NTB)