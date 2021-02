Politikere i Danmark vil at regjeringen skal innføre norsk skolemodell

Danmark bør la seg inspirere av Norge for å få barna raskt tilbake på skolen igjen under pandemien, mener et flertall på Folketinget.

Flertallet, som består av regjeringens støttepartier og opposisjonen, krever at den danske regjeringen ser om de kan kopiere hele eller deler av den norske skolemodellen. Det skriver den danske avisen Politiken. I motsetning til Danmark er skolene i både Finland, Sverige og Norge i utgangspunktet åpne for alle elever. De danske politikerne mener at Norges «trafikklysmodell» med grønt, gult og rødt nivå for skolene har vært en stor suksess. I Danmark har de yngste elevene til og med 4. klasse nylig kommet tilbake på skolen etter nedstengningen. (©NTB) Reklame Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner Medisin/Helse

