Hongkong vil sikte 44 personer for opptøyer etter at de nylig ble pågrepet under demonstrasjoner i Hongkong, opplyser en politikilde.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Vi er i ferd med å sikte dem. En formell pressemelding vil bli utstedt senere i kveld, opplyser den ikke navngitte politikilden til nyhetsbyrået AFP tirsdag. Hvis de blir kjent skyldige, risikerer de opptil ti års fengsel. (©NTB)