Politisk avtale i Danmark skal sikre at eldre får besøk

Danske partier har inngått en bred politisk avtale som skal sikre at eldre på sykehjem og demente får besøk under koronautbruddet.

Tiltakene har en prislapp på 165 millioner danske kroner – tilsvarende 250 millioner norske kroner.

Helse- og eldredepartementet opplyser fredag at pengene skal brukes til smitteverntiltak som gjør besøk mulig. Blant annet skal det etableres besøkspaviljonger og utestuer slik at det blir mulig for familiemedlemmer å besøke de eldre uten at de blir utsatt for koronasmitte.

Noe av pengene skal også sikre at eldre og demente får mer hjelp med hygiene og rengjøring.

Alle partiene på Folketinget bortsett fra Venstre stiller seg bak avtalen, opplyser Enhedslisten og De Radikale, begge støttepartier for den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen.

Venstre, Danmarks største borgerlige parti, mener at avtalen ikke er ambisiøs nok.

