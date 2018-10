Politisk krise på Sri Lanka – statsminister nekter å gå av

Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe nekter å gå av etter at han fikk sparken av landets president. Nasjonalforsamlingens leder støtter avgjørelsen.

Det var president Maithripala Sirisena som fredag ga Wickremesinghe sparken etter en langvarig politisk konflikt. Like etter utnevnte han landets tidligere president Mahinda Rajapakse til ny statsminister.

Men Wickremesinghe nekter å gi seg. Han mener avskjedigelsen er ulovlig og truer med å gå rettens vei for å få avgjørelsen opphevet. Han vil heller ikke forlate statsministerboligen, og har samlet tusenvis av tilhengere utenfor som holder vakt slik at han ikke skal kunne fjernes med makt.

– Legitim leder

Søndag fikk han også klar støtte fra nasjonalforsamlingens leder Karu Jayasuriya. I et brev til presidenten anerkjenner han Wickremesinghe som landets legitime regjeringsleder, og argumenterer for at han må beholde privilegiene som statsminister inntil han er erstattet med en annen kandidat som er godkjent av nasjonalforsamlingen.

Han advarer også presidenten mot å stenge nasjonalforsamlingen i nesten tre uker, slik han har varslet, og understreker at det i så fall kan føre til at den politiske krisen blir verre.

Omstridt etterfølger

I brevet viser han til Wickremesinghes krav om å få beholde biler og sikkerhetstiltak knyttet til posten som statsminister.

– Jeg anser anmodningen for å være demokratisk og rettferdig, skriver Jayasuriya.

Den nyutnevnte statsministeren Mahinda Rajapakse var president under den blodige offensiven mot de tidligere tamilskkontrollerte områdene nordøst i landet. Han har ikke flertallet bak seg i den sittende nasjonalforsamlingen, og har fram til nå vært regnet som både Wickremesinghe og Sirisenas fremste rival.

