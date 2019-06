Politiutrykning til Boris Johnsons hjem

Politiet ble fredag kalt ut til boligen til Boris Johnson etter at en nabo meldte om husbråk.

London-politiet bekrefter i en melding fredag utrykningen, som skjedde i morgentimene. Johnson deler boligen i den britiske hovedstaden med sin samboer Carrie Symonds.

Politiet opplyser at de fikk en telefon fra en person som var «bekymret for den kvinnelige naboen».

Ifølge The Guardian hadde naboer fortalt om skrik og rop og hamring. Politiet sier de sjekket og fant ut at beboerne var trygge og uskadde, og at det ikke hadde skjedd noe lovbrudd.

Johnson ligger best an i kappløpet for å bli det konservative partiets neste leder, og dermed Theresa Mays etterfølger som britisk statsminister. Han ble i fjor skilt fra kona Marina Wheeler etter 25 års ekteskap.

Johnsons talsmann har ikke svart på en forespørsel om en kommentar til saken, melder AP.

(©NTB)