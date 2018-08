Pompeo ber Myanmar løslate journalister

USAs utenriksminister Mike Pompeo ber Myanmar straks løslate to fengslede Reuters-journalister.

Pompeo sier i en tweet at han tok opp saken med Myanmars utenriksminister på et regionalt utenriksministermøte i Singapore lørdag,

De to journalistene fra nyhetsbyrået Reuters er anklaget for å ha hemmelige dokumenter i sin besittelse og risikerer 14 års fengsel om de blir kjent skyldig.

De sier på sin side at de er uskyldige og at de åpenbart ble pågrepet for å ha skrevet om Myanmars brutale framferd mot rohingya-minoriteten i Rakhine i det nordlige Myanmar.

Advokaten deres sa tidligere denne uka at dokumenter som ble lagt fram som bevis, verken var hemmelige eller sensitive.

