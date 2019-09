Pompeo gir Iran skylda for angrep mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Iran står bak angrepene på oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia.

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene som satte et stort oljeprosesseringsanlegg og et oljefelt i brann natt til lørdag. Pompeo peker likevel på Iran.

– Teheran står bak nesten 100 angrep på Saudi-Arabia mens president Hassan Rouhani og utenriksminister Javad Zarif later som de engasjerer seg i diplomati, skriver Pompeo i en Twitter-melding.

Han kaller nattens hendelse «et angrep uten sidestykke på verdens energiforsyning».

– Det er ingen bevis på at angrepet kom fra Jemen, legger Pompeo til.

