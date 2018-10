Pompeo: Gir Saudi-Arabia litt mer tid til Khashoggi-etterforskning

USA vil gi Saudi-Arabia enda noen dager til å fullføre etterforskningen av forsvinningen til Jamal Khashoggi, opplyser utenriksminister Mike Pompeo.

Utenriksministeren var torsdag tilbake i Washington igjen etter først å ha vært i Saudi-Arabia og møtt kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman, før han deretter møtte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara.

Ifølge Pompeo vil USA beslutte hva slags respons de skal gi på forsvinningssaken etter at både Saudi-Arabia og Tyrkia er ferdige med sine granskninger av saken.

– Vi er sikre på at når de to etterforskningene er ferdige, så vil vi ha et mer komplett bilde av saken, sa Pompeo til pressen etter at han hadde orientert Trump om saken.

Pompeo opplyste at han under møtet med kongen og kronprinsen i Riyadh understreket overfor de to at USA ser svært alvorlig på forsvinningen til Khashoggi, men at amerikanske myndigheter vil gi Saudi-Arabia litt mer tid til å fullføre sin etterforskning av saken.

– Saudi-Arabia er en viktig strategisk partner i Midtøsten, våre to land har hatt forbindelser siden 1932, påpekte Pompeo.



