Pompeo: Khashoggi-drapet var brudd på internasjonal lov

Saudi-Arabias drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi var et klart brudd på internasjonal lov, slår USAs utenriksminister Mike Pompeo fast.

Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, noe saudiarabiske myndigheter etter omfattende press fra omverdenen først innrømmet 18 dager senere.

Saudi-Arabia hevdet først at drapet var en ulykke og skjedde under en slåsskamp, noe USAs president Donald Trump sa at han festet lit til.

Etter at Tyrkia hadde presentert sitt etterforskningsmateriale i saken erkjente Saudi-Arabia at drapet på Khashoggi var planlagt.

Utenriksminister Mike Pompeo understreker at USA ønsker å opprettholde sitt nære forhold til Saudi-Arabia og nektet onsdag å knytte landets mektige kronprins Mohammed bin Salman til drapet.

– Det skjedde noe forferdelig. Drapet på Jamal Khashoggi på konsulatet i Tyrkia var et brudd på normer nedfelt i internasjonal lov. Det hersker det ingen tvil om, sa Pompeo i et intervju med den konservative radioverten Brian Kilmeade.

Liket av Khashoggi er ikke funnet, men Tyrkias riksadvokat opplyste onsdag at journalisten ble kvalt og partert inne på konsulatet. Pompeo kommenterte ikke disse opplysningene og slo fast at USA bare stoler på opplysninger landets selv skaffer til veie.

Trump har avvist et krav om å stanse USAs omfattende salg av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia, som er den amerikanske våpenindustriens største kunde.

(©NTB)

