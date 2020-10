Pompeo langet ut mot Kina under besøk i Japan

USAs utenriksminister Mike Pompeo oppfordrer allierte land til å stå samlet mot Kinas «utnytting, korrupsjon og press».

Oppfordringen kom under et besøk i Tokyo tirsdag. Her deltok Pompeo på et møte med utenriksministrene fra Japan, India og Australia.

– Det er mer kritisk enn noen gang at vi samarbeider for å beskytte våre folk og partnere fra det kinesiske kommunistpartiets utnytting, korrupsjon og press, sa Pompeo.

Han viste blant annet til Kinas opptreden i Taiwanstredet og ved grensa mot India i Himalaya.

Pompeo minnet også om at koronapandemien begynte i Kina. Også USAs president Donald Trump har vært nøye med å påpeke dette etter at koronaviruset nådde USA.

