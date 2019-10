Pompeo lyttet under Trumps omstridte telefonsamtale

Stadig flere ser ut til å ha hatt kjennskap til Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president. Utenriksminister Mike Pompeo lyttet også, ifølge kilder.

Mandag ble president Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani stevnet av utenrikskomiteen, etterretningskomiteen og tilsyns- og reformkomiteen i Representantenes hus. Det skjedde etter at en av Trumps fremste forsvarere, Senatets leder Mitch McConnell, sa at han ikke vil ha noe annet valg enn å vurdere riksrettsprosess dersom Representantenes hus går inn for det.

Denne og neste uke er det feriestengt i Kongressen, men Demokratene fortsetter gravingen rundt Trumps Ukraina-samtale.

Giuliani har fått frist til tirsdag 15. oktober med å legge fram «tekstmeldinger, telefonutskrifter og andre kommunikasjonsformer» som kan være mulige beviser. De har også bedt om dokumenter og forklaringer fra tre av Giulianis medarbeidere.

Ba Giuliani og Barr om hjelp

I den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, sa Trump gjentatte ganger at både Giuliani og justisminister William Barr kunne bidra i en etterforskning av Joe Biden og Bidens sønn. Det viser et sammendrag av samtalen som Det hvite hus selv har offentliggjort.

Giuliani varslet allerede i februar at han ønsket å «påvirke» en etterforskning i Ukraina for å finne informasjon som kunne være «veldig, veldig til hjelp» for hans klient. Han insisterte på at dette ikke var ulovlig, selv om enkelte ville kalt det «upassende».

Giuliani representerer Trump og hans personlige interesser og har ingen stilling i den amerikanske regjeringen.

– Pompeo lyttet

Ifølge The Wall Street Journal lyttet utenriksminister Mike Pompeo til telefonsamtalen 25. juli. Det samme melder Associated Press.

Representantenes hus beordret alt fredag utenriksministeren til å utlevere flere dokumenter om Ukraina og ga ham da én ukes frist.

Trump har krevd å få møte varsleren som gjorde Ukraina-saken kjent. Varslerens advokat Andrew Bakaj sa mandag at vedkommende har rett til å ivareta sin anonymitet, i henhold til amerikansk lov.

Økt riksrett-støtte

To meningsmålinger viser at amerikanernes støtte til riksrett har økt betraktelig etter at Representantenes hus iverksatte den formelle granskingen i forrige uke.

Ifølge en måling fra Quinnipiac University mener 47 prosent av registrerte velgere at Trump bør stilles for riksrett og bli fjernet fra presidentembetet. Like mange svarer at han ikke bør bli det. En uke i forveien svarte 37 prosent ja til riksrett mens 57 var imot.

I en måling fra CNN svarer også 47 prosent at Trump bør stilles for riksrett og avsettes, en oppgang fra 41 prosent i mai.

Begge målingene viser stor splittelse mellom partiene. Flesteparten av Demokratenes tilhengere støtter riksrett. Flesteparten av dem som stemmer på Republikanerne er imot.

