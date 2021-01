Pompeo møter Stoltenberg på siste reise som utenriksminister

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser onsdag til Brussel på sin siste utenlandsreise. Der skal han blant annet møte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Med bare en uke igjen før Joe Biden tar over som USAs neste president, opplyser utenriksdepartementet at Pompeo onsdag og torsdag tar turen over Atlanterhavet for å besøke Brussel.

Pompeo skal etter planen møte Stoltenberg og Belgias utenriksminister Sophie Wilmès før han returnerer til Washington og avslutter sine to og et halvt år som utenriksminister.

Roser Nato

– Pompeo vil understreke den varige betydningen av det transatlantiske partnerskapet, framheve Natos suksess med å beskytte det atlantiske fellesskapet og tilpasse seg nye sikkerhetsutfordringer og bekrefte det sterke båndet mellom USA og Belgia, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Pompeo har hatt vekslende hell ved sine tidligere besøk i Brussel, der både Nato og EU har hovedsete – to institusjoner som president Donald Trump gjentatte ganger har kritisert og talt nedsettende om.

Som tidligere offiser i det amerikanske forsvaret tjenestegjorde Pompeo i Vest-Tyskland ved slutten den kalde krigen. Han har lovprist alliansen, men også gjort det klart at medlemslandene må øke pengebruken.

Besøker ikke EU

Han har derimot møtt med en kald skulder i EUs hovedkvarter, der Trumps beslutning om å trekke seg fra atomavtalen med Iran fra 2015 og en rekke andre internasjonale avtaler har skapt bekymring.

Det er ikke ventet at Pompeo besøker EUs leder på sin siste reise.

Pompeo startet i Trumps regjering som leder for CIA og tok over som utenriksminister da presidenten sparket Rex Tillerson i starten av 2018. Pompeo og Tillerson er de utenriksministrene, blant dem som er godkjent av Senatet, som har sittet kortest.

(©NTB)

