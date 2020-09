Pompeo og Stoltenberg diskuterte Hellas-Tyrkia-konflikten

USAs utenriksminister Mike Pompeo har diskutert den spente situasjonen øst i Middelhavet med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Pompeo skal mandag på offisielt besøk til Hellas. Spenningsnivået mellom de to Nato-landene Hellas og Tyrkia har økt kraftig den siste tiden.

Hellas og Tyrkia er dypt uenige om de maritime grensene i områder øst i Middelhavet, der begge land håper de kan utvinne store gassforekomster. Området ligger like ved flere greske øyer, men er samtidig nærmere det tyrkiske fastlandet enn det greske.

Tyrkia har innledet seismiske undersøkelser i området, noe som har ført til skarpe reaksjoner.

– Glad for å ha snakket med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i dag for å diskutere deeskalering av situasjonen i det østlige Middelhavet og nok en gang understreke behovet for samhold i Nato, skriver Pompeo på Twitter.

Pompeo skal først til Thessaloniki i Hellas, og skal møte statsminister Kyriakos Mitsotakis og utenriksminister Nikos Dendias.

Pompeo skal deretter besøke Italia, Vatikanet og Kroatia i løpet av en fem dagers tur.

