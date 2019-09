Pompeo: Oljeangrepet er en krigshandling

Angrepet mot Saudi-Arabias oljeindustri er en krigshandling, mener USAs utenriksminister Mike Pompeo og gjentar at det var et «iransk angrep».

– Dette var et iransk angrep, sa Pompeo til journalister som fulgte ham på flyet på vei fra USA til Saudi-Arabia, der han landet i Jeddah onsdag kveld.

Han gjentok dermed sin uttalelse fra lørdag og kalte samtidig angrepet «en krigshandling».

Pompeo sa det ikke finnes bevis for at angrepets opprinnelse var i Irak. Han har selv ikke lagt fram noen bevis for at det kom fra Iran. Etter angrepet, som rammet saudiarabiske oljeinstallasjoner natt til lørdag, kom det spekulasjoner i mediene om at det kunne ha blitt iverksatt av droner sendt ut fra Irak.

Tidligere onsdag hevdet det saudiarabiske forsvarsdepartementets talsmann Turki al-Maliki at angrepet mot landets oljeanlegg kom nordfra. Han utdypet ikke påstanden, men nord for anleggene ligger Irak og Iran på den andre siden av Persiabukta.

Houthi-militsen i Jemen, som ligger sør for Saudi-Arabia, har uttalt at den sto bak angrepet.

Pompeo skal møte Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah. Deretter drar Pompeo til Emiratene torsdag for å møte Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan.

